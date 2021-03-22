Голос країни 2021: кращі виступи останнього раунду вокальних боїв

При цьому інші тренери можуть здійснювати "крадіжку" і забирати учасника у свою команду.

Першими на батл вийшли учасники команди Кароль Денис Потреваєв і Євгенія Фролова. Вони виконали пісню "Неболей" Баста & Zivert. Далі пройшов Денис.

Фролова Євгенія vs. Потреваєв Денис - "Неболей" (відео: YouTube)

Ще одні учасники команди Тіни Кароль вразили своїм виступом. Мова йде про Микиту Ломакіна і Саулє Жумабекову, які виконали пісню "Earned It" The Weeknd. Тіна Кароль вибрала Микиту Ломакіна.

Саулє Жумабекова vs. NIKITA LOMAKIN - "Earned It" (відео: YouTube)

Продовжили батли учасники команди Монатіка - вулична співачка Анна Гадомич і соліст гурту "Mountain Breeze" Олександр Біляк. Вони виконали пісню "Torn" Natalie Imbruglia. Дмитро запропонував Анні та Олександру створити дует, і вони погодилися.

Біляк Олександр vs. Гадомич Анна - "Torn" (відео: YouTube)

На батл вийшли співачка з псевдонімом GARNA Олена Левашева і фанат "Голосу" з Казахстану Олександр Лім з команди Дорофєєвої. Вони виконали пісню "Закрили Твої Очі" Тіни Кароль. Далі проходить Олена Левашева. Олександра Ліма "викрав" до себе в команду Олег Винник.

Левашева Олена vs. Лім Олександр - "Закрили Твої Очі" (відео: YouTube)

На сцену вийшли хлопці з команди Олега Винника - бек-вокаліст Сергій Коваленко проти кухаря Андрія Діденко. Вони виконали пісню "Майже Весна" Океан Ельзи. Далі пройшов Андрій Діденко.

Коваленко Сергій vs. Діденко Андрій - "Майже Весна" (відео: YouTube)

Колишній прикордонник Петро Чернишенко та викладач вокалу Влад Хохлан з команди Дорофєєвої вразили всіх піснею "Спи Собі Сама" гурту Скрябін. До нокаутів пройшов Петро Чернишенко.

Чернишенко Петро vs. Хохлан Влад - "Спи Собі Сама" (відео: YouTube)