Голос країни 2021: первые вокальные бои сезона

Сегодня прошли первые батлы, в которых принимали участие подопечные Тины Кароль, Димы Монатика, Олега Винника и Нади Дорофеевой. Каждый из тренеров должен был выбрать одного из двух участников свое команды, которые выходили на сцену.

При этом другие тренеры могут совершать "кражу" и забирать участника в свою команду.

Начала бои 11 сезона команда Монатика. На сцену вышел певец нового поколения Тема Паучек против девушки с эльфийским голосом Ирины Бояркиной. Они исполнили песню группы Антитела "TDME". Монатик пригласил к следующему этапу Тему, но Дорофеева забрала к себе в команду Бояркину.

Тема Паучек vs. Ирина Бояркина (ERIA) - "TDME" (видео: YouTube)

Зажигать сцену вышли участники команды Винника. Взрывная рок-дива Анна Шерри против вокалиста с особым тембром Романа Семенчука. Пара спела известную песню Roxette "Listen to your heart". Анна Шерри остается в проекте, а Романа забрала Тина Кароль в свою команду.

Анна Шерри vs. Роман Семенчук - "Listen to your heart" (видео: YouTube)

Олег Винник подготовил приятный сюрприз для Нади Дорофеевой. Участники его команды исполнили песню Нади Дорофеевой "Gorit" в интересной интерпретации. Галина Курышко спела вместе Анной Берайи. Олег Винник выбрал Галину Куришко. Монатик воспользовался правом "кражи" и забрал к себе в команду Анну Бераию.

Галина Куришко vs. Анна Бераиа - "Gorit" (видео: YouTube)

Также сюрприз для Тины Кароль подготовили участники команды Монатика. Архитектор Рудольф Афицерян боролся с трогательной Анастасией Буханцов. Они исполнили песню "Найти своих" Тины Кароль. Настя Буханцова продолжает свой путь на проект и будет бороться за победу! Надя Дорофеева забрала Рудольфа Афицеряна к себе в команду.

Рудольф Афицерян vs. Анастасия Буханцова - "Найти своих" (видео: YouTube)

На сцену вышел парень с невероятным голосом Сергей Нейчев из команды Винника, который спел вместе с талантливым дуэтом Folk Ladies. Они спели песню "Ой, у гаю при Дунаю". Нейчев продолжил участие в шоу, Дмитрий Монатик воспользовался правом "кражи" и пригласил дуэт Folk Ladies к себе в команду.

Сергей Нейчев vs. Folk Ladies - "Ой, у гаю при Дунаю" (видео: YouTube)