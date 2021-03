Голос країни 2021: перші вокальні бої сезону

Сьогодні пройшли перші батли, в яких брали участь підопічні Тіни Кароль, Діми Монатіка, Олега Винника і Наді Дорофєєвої. Кожен з тренерів повинен був вибрати одного з двох учасників своє команди, які виходили на сцену.

При цьому інші тренери можуть здійснювати "крадіжку" і забирати учасника у свою команду.

Розпочала бої 11 сезону команда Монатіка. На сцену вийшов співак нового покоління Тьома Паучек проти дівчини з ельфійськім голосом Ірини Бояркіної. Вони виконали пісню гурту Антитіла "TDME". Монатік запросив до наступного етапу Тьому, але Дорофєєва забрала до себе в команду Бояркіну.

Тьома Паучек vs. Ірина Бояркіна (ERIA) - "TDME" (відео: YouTube)

Запалювати сцену вийшли учасники команди Винника. Вибухова рок-діва Ганна Шеррі проти вокаліста з особливим тембром Романа Семенчука. Пара заспівала відому пісню Roxette "Listen to your heart". Ганна Шеррі залишається в проєкті, а Романа забрала Тіна Кароль у свою команду.

Ганна Шеррі vs. Роман Семенчук - "Listen to your heart" (відео: YouTube)

Олег Винник підготував приємний сюрприз для Наді Дорофєєвої. Учасники його команди виконали пісню Наді Дорофєєвої "Gorit" у цікавій інтерпретації. Галина Куришко заспівала разом Ганною Берайі. Олег Винник вибрав Галину Куришко. Монатік скористався правом "крадіжки" та забрав до себе в команду Ганну Бераію.

Галина Куришко vs. Ганна Бераиа - "Gorit" (відео: YouTube)

Також сюрприз для Тіни Кароль підготували учасники команди Монатіка. Архітектор Рудольф Афіцерян боровся зі зворушливою Анастасією Буханцов. Вони виконали пісню "Знайти своїх" Тіни Кароль. Настя Буханцова продовжує свій шлях на проєкті і буде боротися за перемогу! Надя Дорофєєва забрала Рудольфа Афіцеряна до себе в команду.

Рудольф Афіцерян vs. Анастасія Буханцова - "Знайти своїх" (відео: YouTube)

На сцену вийшов хлопець з неймовірним голосом Сергій Нейчев з команди Винника, який заспівав разом з талановитим дуетом Folk Ladies. Вони заспівали пісню "Ой, у гаю при Дунаю". Нейчев продовжив участь в шоу, Дмитро Монатік скористався правом "крадіжки" та запросив дует Folk Ladies до себе в команду.

Сергій Нейчев vs. Folk Ladies - "Ой, у гаю при Дунаю" (відео: YouTube)