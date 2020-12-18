Лесю Никитюк обокрали: вынесли телевизор, холодильник и даже сервант

Леся Никитюк стала жертвой ограбления в Черниговской области. Даже звездный статус не защитил ведущую Нового канала от воров.

Неприятный инцидент произошел во время съемок шоу "Le Маршрутка", когда Леди Ле с водителем остановились отдохнуть в своем "Богдане" около поля. Проснулись они уже без вещей.

"Как так можно было уснуть, чтобы не слышать воров?" – удивилась Леся.

По словам телезвезды, грабители забрали турецкие коврики, югославский костюм, вынесли холодильник, телевизор, микроволновку, вытяжку и даже сервант...

"Не понимаю, кому нужен был сервант? Они что, через поле его тащили? Из всех дорогих вазонов забрали рододендрон. Но первым делом вытащили телефоны и навигатор. Теперь буду все страховать", – говорит Никитюк.

Леся Никитюк на съемках "Le Маршрутка" (фото: пресс-служба Нового канала)

Интересно, что транспорт звезды обворовывают не впервые.

Несколько лет назад в канун Нового года в авто Леси разбили стекло и вытащили все подарки, которые ведущая приготовила близким. Чтобы не ехать к друзьям и семье с пустыми руками, пришлось срочно покупать новые. А еще ей влетела в копеечку замена стекла в автомобиле.

Напомним, недавно Леся Никитюк вызвала споры в сети бюджетным стильным луком.