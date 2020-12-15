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Маша Ефросинина раскрыла секрет похудения: последний раз ела в McDonald's лет 15 назад

Автор: Lite

Непревзойденная Маша Ефросинина часто рассказывает о секрете своего похудения и правильном питании, которого она придерживается уже много лет. Фанаты не перестают удивляться подтянутым формам знаменитости.

Заботясь о своем здоровье, Маша никогда не делает читмилы в фастфуде. Как призналась звезда во время диджитал-игры на шоу "Хто зверху?", даже муж и дети не могут заставить ее съесть бургер или картофель фри.

"Последний раз я ела в "МакДональдсе" лет 15 назад. А была последний раз там со своей семьей в Вене, когда мы ездили в Австрию на Новый год. Они ели, а я пила воду. Своим я позволяю, потому что у нас нет авторитарности в семье. А сама даже не помню вкус чизбургера или бигмака", – поделилась Ефросинина в эфире Нового канала.

41-летняя Маша Ефросинина выглядит просто потрясающе (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ранее Маша Ефросинина очаровала счастливым семейным видео подготовки к праздникам.

Также мы писали, что популярная ведущая спровоцировала скандал в сети архивным фото с мужем.

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Новости Украины Маша Ефросинина