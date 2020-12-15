Маша Єфросиніна розкрила секрет схуднення: останній раз їла в McDonald's років 15 тому

Неперевершена Маша Єфросиніна часто розповідає про секрет свого схуднення і правильне харчування, якого вона дотримується вже багато років. Фанати не перестають дивуватися підтягнутим формам знаменитості.

Піклуючись про своє здоров'я, Маша ніколи не робить чітміли у фастфуді. Як зізналася зірка під час діджитал-гри на шоу "Хто зверху?", навіть чоловік і діти не можуть змусити її з'їсти гамбургер або картоплю фрі.

"Останній раз я їла в "МакДональдзі" років 15 тому. А була останній раз там зі своєю сім'єю у Відні, коли ми їздили в Австрію на Новий рік. Вони їли, а я пила воду. Своїм я дозволяю, тому що у нас немає авторитарності в сім'ї. А сама навіть не пам'ятаю смак чізбургера або бігмака", – поділилася Єфросиніна в ефірі Нового каналу.

41-річна Маша Єфросиніна виглядає просто приголомшливо (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

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