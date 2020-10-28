О таком свидании мечтает каждая: Ксения Мишина намекнула на своего фаворита в "Холостячке"

Украинская актриса и победительница одного из сезонов "Танцев со звездами" Ксения Мишина стала еще и главной героиней шоу "Холостячка". В первом выпуске шоу, который вышел на канале "СТБ" в прошедшую пятницу, девушка знакомилась с 16 претендентами на ее сердце. После церемонии роз участников осталось только 11 мужчин. С ними Мишиной пришлось сходить на свидание. В своем Instagram актриса уже поделилась деталями второго выпуска "Холостячки" и выбрала лучшее свидание.

Второй эфир шоу "Холостячка" выйдет уже 30 октября. На новой неделе участники придумали множество идей для свиданий, но Ксения Мишина смогла выбрать только несколько. Самым запоминающимся стало первое свидание.

Героиня реалити показала в Instagram фрагмент самой запомнившейся ей встречи. Подробностей актриса раскрывать не стала, но заинтриговала зрителей впечатлениями.

"Могу с уверенностью сказать - оно было потрясающим. О таком свидании точно мечтает каждая девочка", - написала Мишина.

Ксения Мишина на первом свидании на проекте "Холостячка" (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Стоит отметить, что ранее Ксения Мишина высказалась о знакомстве с претендентами в шоу "Холостячка". Она рассказала, что чувствовала во время встреч.

Также LITE сообщало, что ранее актриса продемонстрировала интересный образ в бежевом костюме.

Из подробностей первого эфира шоу "Холостячка" мы сообщали, что один из мужчин совершил странный поступок во время встречи.