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Про таке побачення мріє кожна: Ксенія Мішина натякнула на свого фаворита у "Холостячці"

Автор: Анна Кисельова

Головна героїня шоу "Холостячка" зізналася, що перше побачення стало кращим на проекті

Українська актриса і переможниця одного з сезонів "Танців з зірками" Ксенія Мішина стала головною героїнею шоу "Холостячка". У першому випуску шоу, який вийшов на каналі "СТБ" у минулу п'ятницю, дівчина знайомилася з 16 претендентами на її серце. Після церемонії троянд учасників залишилося тільки 11 чоловіків. З ними Мішиній довелося сходити на побачення. У своєму Instagram актриса вже поділилася деталями другого випуску "Холостячки" і обрала найкраще побачення.

Другий ефір шоу "Холостячка" вийде вже 30 жовтня. На новому тижні учасники придумали безліч ідей для побачень, але Ксенія змогла обрати тільки декілька. Найбільш пам'ятним стало перше побачення.

Героїня реаліті показала в Instagram фрагмент зустрічі, яка запам'яталася їй найбільше. Подробиць актриса розкривати не стала, але заінтригувала глядачів враженнями.

"Можу з упевненістю сказати - воно було приголомшливим. Про таке побачення точно мріє кожна дівчинка", - написала Мішина.

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Ксенія Мішина на першому побаченні на проєкті "Холостячка" (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Варто відзначити, що раніше Мішина Ксенія висловилася про знайомство з претендентами в шоу "Холостячка". Вона розповіла, що відчувала під час зустрічей.

Також LITE повідомляло, що раніше актриса продемонструвала цікавий образ у бежевому костюмі.

З подробиць першого ефіру шоу "Холостячка" ми повідомляли, що один з чоловіків зробив дивний вчинок під час зустрічі.

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Новини України шоуКсения МишинаХолостячка