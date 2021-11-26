Винник и Полякова споют дуэтом: появились первые детали и фото

Что известно про дуэт Поляковой и Винника

Недавно Оля шокировала всех откровенным заявлением о совместном ребенке с Олегом, чем вызвала множество вопросов у поклонников.

"Отныне у нас большая любовь с Олегом, потому что мы вместе делаем ребенка. Вчера мы этим занимались 6 часов подряд. Я пришла домой немного веселая и в 3 часа ночи. А сегодня встретила Олега - он был немного уставший", - признавалась несколько месяцев назад певица на съемочной площадке "Маски".

Все это время поклонники артистов с нетерпением ждали подробностей этой интригующей истории.

Оказывается, уже несколько месяцев звезды трудятся над своей первой дуэтной песней.

"Оля спрашивала меня о дуэте еще 3-4 года назад, но взялись за него мы только сейчас. Как ей только хватало терпения - не знаю", - удивился Винник в эфире.

"Текст мне прислал продюсер год назад, но тогда я был настолько занят, что не было времени над ним поработать. И вот прошло еще 9 месяцев, и я предложил Оле музыкальный материал. Мы встретились у меня в офисе, было очень громко, потому что Оля такая - она любит жизнь, людей, все, что делает. И все сложилось, мы "родили" наш дуэт", - прокомментировал артист.

Оля Полякова и Олег Винник (фото: пресс-служба канала "Украина")