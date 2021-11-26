Винник і Полякова заспівають дуетом: з'явилися перші деталі і фото

Що відомо про дует Полякової і Винника

Нещодавно Оля шокувала всіх відвертою заявою про спільну дитину з Олегом, чим викликала безліч запитань у шанувальників.

"Відтепер у нас велика любов з Олегом, тому що ми разом робимо дитину. Вчора ми цим займалися 6 годин поспіль. Я прийшла додому трішки весела і в 3 годині ночі. А сьогодні зустріла Олега - він був трохи виснажений", - зізнавалася кілька місяців тому співачка на знімальному майданчику"Маски".

Весь цей час шанувальники артистів з нетерпінням чекали подробиць цієї інтригуючої історії.

Виявляється, вже кілька місяців зірки працюють над своєю першою дуетною піснею.

"Оля питала мене про дует ще 3-4 роки тому, але взялися за нього ми тільки зараз. Як їй тільки вистачало терпіння - не знаю", - здивувався Винник в ефірі.

"Текст мені надіслав продюсер рік тому, але тоді я був настільки зайнятий, що не мав часу над ним попрацювати. І ось пройшло ще 9 місяців, і я запропонував Олі музичний матеріал. Ми зустрілися в мене в офісі, було дуже голосно, бо Оля така - вона любить життя, людей, все, що робить. І все склалося, ми "народили" наш дует", - прокоментував артист.

Оля Полякова та Олег Винник (фото: прес-служба каналу "Україна")