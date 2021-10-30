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Это решаемо: косметолог дала действенную схему борьбы с постакне

Автор: Ольвия Агаркова

После высыпаний на коже остаются последствия в виде пятен и рубцов – это неприятное явление носит называние постакне.

Избавились от акне, а вот следы и пятнышки от прыщей остались? В таком случае работа по решению проблемы выстраивается в несколько этапов – утверждает в Instagram косметолог Ольга Петрунина.

Что важно при работе с пост акне?

1.Ежедневный уход. Умывание + тоник, кремы для век и лица. База неизменна.

2.Подключаем к ежедневному уходу сыворотку. Это могут быть пептидные варианты для осветления кожи. Осветление=выравнивание цвета лица.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3.Еженедельный уход - обязателен. Раз в неделю: пилинг + успокаивающая маска. Пилинг позволяет отшелушивать мертвые клеточки, выравнивать цвет и тон кожи.
Успокаивающая маска снимет покраснения, воспаления, успокоит кожу.

4. Кислоты! Сейчас для них самое время! Кислотные пилинги творят настоящие чудеса.

5.Карбокси. Многозадачная процедура. Постакне - как раз одно из показаний к ней. Сделайте курс из 6 процедур и оцените результат.

Осень - сезон, когда мы во всеоружии. Акцент на кислоты, ретинол, витамин С.

Напомним, что ранее косметолог Тамара Ануфриева научила грамотно выбирать крем для рук и рассказала, какие задачи он способен решить.

К слову, косметолог Евгения Седина перечислила действенные способы, как сузить расширенные поры на лице. Также она ответила на вопрос, почему лицо становиться "пористым".

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