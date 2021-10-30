Это решаемо: косметолог дала действенную схему борьбы с постакне

После высыпаний на коже остаются последствия в виде пятен и рубцов – это неприятное явление носит называние постакне.
Избавились от акне, а вот следы и пятнышки от прыщей остались? В таком случае работа по решению проблемы выстраивается в несколько этапов – утверждает в Instagram косметолог Ольга Петрунина.
Что важно при работе с пост акне?
1.Ежедневный уход. Умывание + тоник, кремы для век и лица. База неизменна.
2.Подключаем к ежедневному уходу сыворотку. Это могут быть пептидные варианты для осветления кожи. Осветление=выравнивание цвета лица.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
3.Еженедельный уход - обязателен. Раз в неделю: пилинг + успокаивающая маска. Пилинг позволяет отшелушивать мертвые клеточки, выравнивать цвет и тон кожи.
Успокаивающая маска снимет покраснения, воспаления, успокоит кожу.
4. Кислоты! Сейчас для них самое время! Кислотные пилинги творят настоящие чудеса.
5.Карбокси. Многозадачная процедура. Постакне - как раз одно из показаний к ней. Сделайте курс из 6 процедур и оцените результат.
Осень - сезон, когда мы во всеоружии. Акцент на кислоты, ретинол, витамин С.
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