Це можна вирішити: косметолог дала дієву схему боротьби з постакне

Що важливо при роботі з пост акне?



1.Щоденний догляд. Умивання + тонік, креми для повік і обличчя. База незмінна.



2.Підключаємо до щоденного догляду сироватку. Це можуть бути пептидні варіанти для освітлення шкіри. Освітлення=вирівнювання кольору обличчя.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3.Щотижневий догляд-обов'язковий. Раз на тиждень: пілінг + заспокійлива маска . Пілінг дозволяє відлущувати мертві клітини, вирівнювати колір і тон шкіри.

Заспокійлива маска зніме почервоніння, запалення, заспокоїть шкіру.



4. Кислоти! Зараз для них саме час! Кислотні пілінги творять справжні чудеса.



5.Карбокси. Багатозадачна процедура. Постакне - якраз одне зі свідчень до неї. Зробіть курс з 6 процедур і оцініть результат.

Осінь - сезон, коли ми у всеозброєнні. Акцент на кислоти, ретинол, вітамін С.