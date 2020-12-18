Как избавиться от сухости губ зимой: секретные лайфхаки от косметолога

Вечная зимняя проблема - губы часто сохнут, трескаются, обветриваются. А с возрастом на них появляются морщинки, они становятся тоньше, теряют природный пигмент. Как правильно ухаживать за губами? Как помочь при сухости и трещинках? Что делать не стоит? Об этом рассказала на странице в Instagram косметолог Ольга Петрунина.
Одна из частых ошибок большинства: использование гигиенической помады несколько раз в день, чтобы увлажнить губы. Гигиеническая помада - это не уход! Это защита (от морозов, ветров, солнца.. В результате частого использования кожа обезвоживается, и мы получаем обратный эффект.
Чем же тогда увлажнять губы? Специальными кремами-бальзамами, масками. Они увлажняют и питают губы, уменьшают шелушения, а профессиональные средства предотвращают первые признаки старения и даже увеличивают объем губ!
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
В качестве SOS-помощи сухим и обезвоженным губам подойдут патчи. Они интенсивно увлажняют и преображают губы за счет содержания гиалуроновой кислоты в составе. После их использования губы будут выглядеть ухоженнее, свежее, немного пухлее, помада ляжет ровнее. А если под патч нанести увлажняющую сыворотку, эффект будет еще лучше. Но не забывайте, что патчи - это не долгосрочный перспективный уход, а именно мгновенная помощь.
Итак, получается что:
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