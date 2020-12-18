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Как избавиться от сухости губ зимой: секретные лайфхаки от косметолога

Автор: Ольвия Агаркова

Вечная зимняя проблема - губы часто сохнут, трескаются, обветриваются. А с возрастом на них появляются морщинки, они становятся тоньше, теряют природный пигмент. Как правильно ухаживать за губами? Как помочь при сухости и трещинках? Что делать не стоит? Об этом рассказала на странице в Instagram косметолог Ольга Петрунина.

Одна из частых ошибок большинства: использование гигиенической помады несколько раз в день, чтобы увлажнить губы. Гигиеническая помада - это не уход! Это защита (от морозов, ветров, солнца.. В результате частого использования кожа обезвоживается, и мы получаем обратный эффект.

Чем же тогда увлажнять губы? Специальными кремами-бальзамами, масками. Они увлажняют и питают губы, уменьшают шелушения, а профессиональные средства предотвращают первые признаки старения и даже увеличивают объем губ!


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В качестве SOS-помощи сухим и обезвоженным губам подойдут патчи. Они интенсивно увлажняют и преображают губы за счет содержания гиалуроновой кислоты в составе. После их использования губы будут выглядеть ухоженнее, свежее, немного пухлее, помада ляжет ровнее. А если под патч нанести увлажняющую сыворотку, эффект будет еще лучше. Но не забывайте, что патчи - это не долгосрочный перспективный уход, а именно мгновенная помощь.

Итак, получается что:

  • гигиеническая помада это не уход, а защита. Наносить её нужно тогда, когда кожу нужно защитить (перед выходом на улицу, перед бассейном).
  • для ухода за губами нужно иметь специальное средство (бальзам, маска для губ). Но не всегда обязательно покупать отдельный крем, можно заменить его вашим кремом для век, так как кожа губ и век схожа и крем для век - лучший уход.

Напомним, что ранее бьюти-блогер Марина научила делать действенную омолаживающую маску на основе глины.

Кстати, косметолог Ирина Шарк поделилась топ-5 бьюти-лайфхаков на каждый день.

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