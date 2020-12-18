Як позбутися від сухості губ взимку: секретні лайфхаки від косметолога

Вічна зимова проблема - губи часто сохнуть, тріскаються, обвітрюються. А з віком на них з'являються зморшки, вони стають тонше, втрачають природний пігмент. Як правильно доглядати за губами? Як допомогти при сухості і тріщинках? Що робити не варто? Про це розповіла на сторінці в Instagram косметолог Ольга Петруніна.
Одна з найчастіших помилок більшості: використання гігієнічної помади кілька разів в день, щоб змочити губи. Гігієнічна помада - це не вихід! Це захист від морозів, вітрів, сонця. В результаті частого використання шкіра зневоднюється, і ми отримуємо зворотний ефект.
Чому ж тоді зволожувати губи? Спеціальними кремами-бальзамами, масками. Вони зволожують і живлять губи, зменшують лущення, а професійні засоби запобігають першим ознакам старіння і навіть збільшують об'єм губ!
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Як SOS-допомога сухим і зневодненим губ підійдуть патчі. Вони інтенсивно зволожують і покращують стан губ за рахунок вмісту гіалуронової кислоти в складі. Після їх використання губи будуть виглядати доглянутими, свіже, трохи пухлее, помада ляже рівніше. А якщо під патч нанести зволожуючу сироватку, ефект буде ще краще. Але не забувайте, що патчі - це не довгостроковий перспективний догляд, а саме миттєва допомога.
Отже, виходить що:
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