Як позбутися від сухості губ взимку: секретні лайфхаки від косметолога

Вічна зимова проблема - губи часто сохнуть, тріскаються, обвітрюються. А з віком на них з'являються зморшки, вони стають тонше, втрачають природний пігмент. Як правильно доглядати за губами? Як допомогти при сухості і тріщинках? Що робити не варто? Про це розповіла на сторінці в Instagram косметолог Ольга Петруніна.



Одна з найчастіших помилок більшості: використання гігієнічної помади кілька разів в день, щоб змочити губи. Гігієнічна помада - це не вихід! Це захист від морозів, вітрів, сонця. В результаті частого використання шкіра зневоднюється, і ми отримуємо зворотний ефект.



Чому ж тоді зволожувати губи? Спеціальними кремами-бальзамами, масками. Вони зволожують і живлять губи, зменшують лущення, а професійні засоби запобігають першим ознакам старіння і навіть збільшують об'єм губ!



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як SOS-допомога сухим і зневодненим губ підійдуть патчі. Вони інтенсивно зволожують і покращують стан губ за рахунок вмісту гіалуронової кислоти в складі. Після їх використання губи будуть виглядати доглянутими, свіже, трохи пухлее, помада ляже рівніше. А якщо під патч нанести зволожуючу сироватку, ефект буде ще краще. Але не забувайте, що патчі - це не довгостроковий перспективний догляд, а саме миттєва допомога.



Отже, виходить що:

гігієнічна помада це не вихід, а захист. Наносити її потрібно тоді, коли шкіру потрібно захистити (перед виходом на вулицю, перед басейном).

для догляду за губами потрібно мати спеціальний засіб (бальзам, маска для губ). Але не завжди обов'язково купувати окремий крем, можна замінити його вашим кремом для повік, так як шкіра губ і повік схожа і крем для повік - кращий догляд.

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