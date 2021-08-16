Оттенки камней: стилист назвала цвета в одежде, которые всегда смотрятся дорого

Для того, чтобы выглядеть дорого, нужно обращать внимание и на крой, и на фактуру вещи, и, конечно же, на цвет.
Стилист Самаль Сан в своем Instagram рассказала, что есть цвета, которые всегда выглядят дорого. Оттенки драгоценных камней, которые производят богатое впечатление.
Выбирайте приглушенные оттенки, а не яркие (фото: instagram.com/hoskelsa)
Семь важных советов: стилист рассказала, как выглядеть дорого, не переплачивая
Сапфировый, изумрудный, рубиновый... глубокие оттенки драгоценных камней говорят сами за себя и всегда выглядят дорого.
В целом, более глубокие, насыщенные, и, наоборот, слегка приглушенные и спокойные цвета смотрятся эффектнее и дороже чистых.
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Сапфировый
Какие цвета лучше всего выбрать, чтобы выглядеть дорого (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
Раньше стилист показала принт, который никогда не выйдет из моды.