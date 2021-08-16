Відтінки каменів: стиліст назвала кольори в одязі, які завжди виглядають дорого

Для того, щоб віглядати дорого, варто звертати увагу і на крій, і на фактуру виробу, а ще - на колір.
Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram розповіла, що є кольори, які завжди виглядають дорого. Відтінки дорогоцінних каменів, які справляють багате враження.
Вибирайте приглушені відтінки, а не яскраві (фото: instagram.com/hoskelsa)
Сім важливих порад: стиліст розповіла, як виглядати дорого, не переплачуючи
Сапфіровий, смарагдовий, рубіновий... глибокі відтінки дорогоцінних каменів говорять самі за себе і завжди виглядають дорого.
В цілому, більш глибокі, насичені, і, навпаки, злегка приглушені і спокійні кольори виглядають ефектніше і дорожче чистих.
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Сапфіровий
Які кольори найкраще вибрати, щоб виглядати дорого (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
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