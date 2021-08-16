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Відтінки каменів: стиліст назвала кольори в одязі, які завжди виглядають дорого

Автор: Тетяна Турчанікова

Для того, щоб віглядати дорого, варто звертати увагу і на крій, і на фактуру виробу, а ще - на колір.

Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram розповіла, що є кольори, які завжди виглядають дорого. Відтінки дорогоцінних каменів, які справляють багате враження.

Вибирайте приглушені відтінки, а не яскраві (фото: instagram.com/hoskelsa)

Сім важливих порад: стиліст розповіла, як виглядати дорого, не переплачуючи

Кольори, які виглядають дорого

  • Сапфіровий, смарагдовий, рубіновий... глибокі відтінки дорогоцінних каменів говорять самі за себе і завжди виглядають дорого.

  • В цілому, більш глибокі, насичені, і, навпаки, злегка приглушені і спокійні кольори виглядають ефектніше і дорожче чистих.

  • До "дорогих" колорів також віднесла б відтінки коричневого, шоколадний, карамельний, винний, пастельні відтінки, такі, як небесно-блакитний або пильно-рожевий, а також нейтральні, ахромати - беж, сірий, чорний.

Як виглядати дорого: приклади кольорів

  • Пильна троянда

  • Рубіновий

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  • Сапфіровий

  • Пісочний

  • Смарагдовий

  • Теракотовий

  • Молочний

Які кольори найкраще вибрати, щоб виглядати дорого (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раніше стиліст показала принт, який ніколи не вийде з моди.

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