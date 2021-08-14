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Пикси, маллет и челка: стилист показала самые трендовые стрижки 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Стильная стрижка - немаловажная часть образа, она может полностью его преобразить. Поэтому, прежде чем отправиться к парикмахеру, стоит, конечно, узнать, что в тренде в 2021 году, но при финальном выборе всегда отталкивайтесь от того, какая прическа идет именно вам.

Прежде всего, стрижка должна украшать вас и нравиться вам, а это всего лишь тренды, заверила в своем Instagram стилист Самаль Сан - и показала самые популярные прически 2021 года.

Самые трендовые прически 2021

  • Челка. Если хочется разнообразия, но на полноценную стрижку пока не решились, сделайте челку!

  • Кудряшки. Нет, мы не призываем вас делать искусственные кудри! Максимум - при помощи плойки для волос. А вот те, кто кудрявый от природы - на модной волне.

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  • Длинные ухоженные волосы - это всегда тренд. Еще раз посмотрите на себя в зеркало: вы уверены, что вам вообще стоит стричься?

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  • Если да, начните с каре: в моде разная длина этой яркой прически. Также в топах - каре с челкой.

  • Если слава Билли Айлиш не дает вам покоя: решайтесь на маллет! Правда, по признанию певицы, свой она получила просто потому, что окрашенные неправильно волосы... начали отпадать.

  • Короткие стрижки - для самых смелых! Подчеркнут красоту шеи и сделают свою обладательницу по-мальчишески трогательной.

  • Пикси с челкой или без - и образ полностью преобразится.


Какую прическу выбрать в 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раньше стилист показала, как нарядить девочку в школу в 2021 году.

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Кендалл Дженнер