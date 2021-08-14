Пикси, маллет и челка: стилист показала самые трендовые стрижки 2021

Стильная стрижка - немаловажная часть образа, она может полностью его преобразить. Поэтому, прежде чем отправиться к парикмахеру, стоит, конечно, узнать, что в тренде в 2021 году, но при финальном выборе всегда отталкивайтесь от того, какая прическа идет именно вам.
Прежде всего, стрижка должна украшать вас и нравиться вам, а это всего лишь тренды, заверила в своем Instagram стилист Самаль Сан - и показала самые популярные прически 2021 года.
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Какую прическу выбрать в 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
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