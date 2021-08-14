Піксі, маллет і чубчик: стиліст показала найтрендовіші стрижки 2021

Стильна стрижка - важлива частина образу, вона може повністю його перетворити. Тому, перш ніж відправитися до перукаря, варто, звичайно, дізнатися, що в тренді в 2021 році, але при фінальному виборі завжди відштовхуйтеся від того, яка зачіска йде саме вам.
Перш за все, стрижка повинна прикрашати вас і подобатися вам, а це всього лише тренди, запевнила в своєму Instagram стиліст Самаль Сан - і показала найпопулярніші зачіски 2021 року.
Чубчик. Якщо хочеться різноманітності, але на повноцінну стрижку поки не зважилися, зробіть чубок!
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Яку зачіску вибрати в 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
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