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Піксі, маллет і чубчик: стиліст показала найтрендовіші стрижки 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Стильна стрижка - важлива частина образу, вона може повністю його перетворити. Тому, перш ніж відправитися до перукаря, варто, звичайно, дізнатися, що в тренді в 2021 році, але при фінальному виборі завжди відштовхуйтеся від того, яка зачіска йде саме вам.

Перш за все, стрижка повинна прикрашати вас і подобатися вам, а це всього лише тренди, запевнила в своєму Instagram стиліст Самаль Сан - і показала найпопулярніші зачіски 2021 року.

Найбільш трендові зачіски 2021

  • Чубчик. Якщо хочеться різноманітності, але на повноцінну стрижку поки не зважилися, зробіть чубок!

  • Кучерики. Ні, ми не закликаємо вас робити штучні кучері! Максимум - за допомогою плойки для волосся. А ось ті, хто кучерявий від природи - на модній хвилі.

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  • Довге доглянуте волосся - це завжди тренд. Ще раз подивіться на себе в дзеркало: ви впевнені, що вам взагалі потрібно стригтися?

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  • Якщо так, почніть з каре: у моді різна довжина цієї яскравої зачіски. Також в топах - каре з чубчиком.

  • Якщо слава Біллі Айліш не дає вам спокою: наважуйтеся на маллет! Правда, за визнанням співачки, свій вона отримала просто тому, що фарбоване неправильно волосся... почало відпадати.

  • Короткі стрижки - для найсміливіших! Підкреслять красу шиї і зроблять свою володарку по-хлоп'ячому зворушливою.

  • Піксі з чубчиком або без - і образ повністю зміниться.


Яку зачіску вибрати в 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раніше стиліст показала, як нарядити дівчинку в школу у 2021 році.

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Кендалл Дженнер