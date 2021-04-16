Причина одна: диетолог рассказала, что делать, если при похудении остановился вес

Остановка веса при похудении связана с одной очевидной причиной, которую многие игнорируют. Вместо того, чтобы прислушаться к себе, сотни девушек мучают свой организм.
Об этом в своем Instagram рассказала врач-диетолог Татьяна Лакуста.
Татьяна рассказала случай из своей практики, который навел ее на подобные размышления.⠀
"Девушка, 25 лет, с целью подготовки к лету начала заниматься бегом. В 6 утра, натощак, потому что в 8.30 надо быть на работе. При этом приходила домой поздно, работая по 10 часов в день. Вес остановился", - рассказала Татьяна.⠀
Лакуста добавила, что девушка решила примерно так: меньше есть и больше бегать - равно похудение. А на деле вышло так: появился недосып, хроническая усталость, куча тренировок через силу и питание, которое не перекрывает потребности.
Не стоит мучать организм диетами и тренировками, не прислушиваясь к себе (фото: pixabay.com/ru)
"Что в итоге? Вес увеличился через месяц на 5 кг от исходного, цикл удлинился, начали сыпаться волосы и ночное восстановление ухудшилось", - подытожила Татьяна.⠀
Она рассказала, что из-за такого отношения к снижению веса случились ожидаемые изменения: снизилось депо железа, белка; повысился пролактин - гормон стресса. Началась отечность (которую девушка приняла за жир) и организм требовал одного - спокойствия!
"Описанный сценарий типичен и часто встречаемый. Ведь всем надо "на вчера" и задачу реализуют с юношеским азартом, а когда не получается, вспоминают поговорку, "что в Бухенвальде толстых не было" и едят еще меньше! Потом доктора и психотерапевты лечат последствия", - написала Татьяна.
"Помните: избыточно голодный рацион, избыток требований к себе и тренировок, избыток переживаний по поводу веса - все это спровоцирует задержку веса, отечность, нарушение цикла и ухудшение здоровья. Цените свое тело!", - подытожила Татьяна.
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