Причина одна: дієтолог розповіла, що робити, якщо при схудненні вага зупинилася

Зупинка ваги при схудненні пов'язана з однією очевидною причиною, яку багато хто звик ігнорувати. Замість того, щоб прислухатися до себе, сотні дівчат мучать свій організм.
Про це у своєму Instagram розповіла лікар-дієтолог Тетяна Лакуста.
Тетяна розповіла випадок із своєї практики, який навів її на подібні роздуми.⠀
"Дівчина, 25 років, з метою підготовки до літа почала займатися бігом. В 6 ранку, натщесерце, тому що в 8.30 треба бути на роботі. При цьому приходила додому пізно, працюючи по 10 годин в день. Вага зупинилася", - розповіла Тетяна.⠀
Лакуста додала, що дівчина вирішила приблизно так: менше їсти і більше бігати - дорівнює схуднення. А на ділі вийшло так: з'явився недосип, хронічна втома, купа тренувань через силу і харчування, яке не перекриває потреби.
Не варто мучити організм дієтами і тренуваннями, не прислухаючись до себе (фото: pixabay.com/ua)
"Що в підсумку? Вага збільшився за місяць на 5 кг від вихідного, цикл подовжився, почали сипатися волосся і нічний відновлення погіршилося", - підсумувала Тетяна.⠀
Вона розповіла, що через таке ставлення до зниження ваги відбулися очікувані зміни: знизилося депо заліза, білка; підвищився пролактин - гормон стресу. Почалася набряклість (яку дівчина прийняла за жир) і організм вимагав одного - спокою!
"Описаний сценарій типовий і часто зустрічається. Адже всім треба "на вчора" і реалізують завдання з юнацьким азартом, а коли не виходить, згадують приказку, мовляв, "в Бухенвальді товстих не було" і їдять ще менше! Потім лікарі і психотерапевти лікують наслідки", - написала Тетяна.
"Пам'ятайте: надмірно голодний раціон, надлишок вимог до себе і тренувань, надлишок переживань з приводу ваги - все це спровокує затримку ваги, набряклість, порушення циклу і погіршення здоров'я. Цінуйте своє тіло!", - підсумувала Тетяна.
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