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Причина одна: дієтолог розповіла, що робити, якщо при схудненні вага зупинилася

Автор: Тетяна Турчанікова

Зупинка ваги при схудненні пов'язана з однією очевидною причиною, яку багато хто звик ігнорувати. Замість того, щоб прислухатися до себе, сотні дівчат мучать свій організм.

Про це у своєму Instagram розповіла лікар-дієтолог Тетяна Лакуста.

Тетяна розповіла випадок із своєї практики, який навів її на подібні роздуми.⠀

"Дівчина, 25 років, з метою підготовки до літа почала займатися бігом. В 6 ранку, натщесерце, тому що в 8.30 треба бути на роботі. При цьому приходила додому пізно, працюючи по 10 годин в день. Вага зупинилася", - розповіла Тетяна.⠀

Лакуста додала, що дівчина вирішила приблизно так: менше їсти і більше бігати - дорівнює схуднення. А на ділі вийшло так: з'явився недосип, хронічна втома, купа тренувань через силу і харчування, яке не перекриває потреби.

Не варто мучити організм дієтами і тренуваннями, не прислухаючись до себе (фото: pixabay.com/ua)

"Що в підсумку? Вага збільшився за місяць на 5 кг від вихідного, цикл подовжився, почали сипатися волосся і нічний відновлення погіршилося", - підсумувала Тетяна.⠀

Вона розповіла, що через таке ставлення до зниження ваги відбулися очікувані зміни: знизилося депо заліза, білка; підвищився пролактин - гормон стресу. Почалася набряклість (яку дівчина прийняла за жир) і організм вимагав одного - спокою!

"Описаний сценарій типовий і часто зустрічається. Адже всім треба "на вчора" і реалізують завдання з юнацьким азартом, а коли не виходить, згадують приказку, мовляв, "в Бухенвальді товстих не було" і їдять ще менше! Потім лікарі і психотерапевти лікують наслідки", - написала Тетяна.

Як худнути правильно, щоб вага не зупинилася⠀

  • Краще по 0,5 кг в місяць, поступово, довго - ніж ніяк і з величезними відкатами.
  • Краще не "як подруга" на безуглеводці, щоб потім від кожного шматочка хліба не було +1 кг.
  • Краще не "- 7 кг за 2 тижні", щоб потім не повернути їх на місце.
  • Краще не на голод, щоб потім залишитися з циклом.
  • Краще не відмовлятися "від усього", щоб потім не їсти це все нишком і сумувати.⠀

"Пам'ятайте: надмірно голодний раціон, надлишок вимог до себе і тренувань, надлишок переживань з приводу ваги - все це спровокує затримку ваги, набряклість, порушення циклу і погіршення здоров'я. Цінуйте своє тіло!", - підсумувала Тетяна.

Нагадаємо також, що нутриціолог назвала маленькі, але ефективні кроки до здорового ШКТ і схудненню.

Читайте також, як позбутися чорних крапок при жирній шкірі - поради косметолога і нутрицолога.

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