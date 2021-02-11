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Топ-8 грубых ошибок в зимнем уходе: косметолог сделала предостережение

Автор: Ольвия Агаркова

Зимой у многих кожа сохнет, шелушится, хочется посильней ее напитать и увлажнить. Часто в порыве помочь себе, мы совершаем то, что не только не приносит желаемый результат, но и усугубляет проблемы. Почему так происходит рассказала косметолог Ольга Петрунина.

В своем Instagram эксперт написала топ-8 распространенных ошибок в зимнем уходе.

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1.Детский крем

Почему многие уверены, что детская косметика априори безопасная и выбирают её и для себя?
Кожа взрослого человека отличается от детской. У ребенка иначе работают сальные железки, кожа тоньше.
Выбирайте себе косметику по возрасту, а детский крем оставим нашим деткам.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Масла.

Если коже мало крема, значит, она обезвожена. Помогать ей нужно не маслом, которое в результате ещё больше обезвоживает кожу, а правильным уходом.

3.Маски собственного производства: банановая, огуречная, йогуртовая и тд. Оставьте "бабушкины методы" в прошлом. Лучше съешьте, а на лицо нанесите хорошую увлажняющую маску со стабильным составом.

4.Отсутствие в уходе тоника.

Не стоит недооценивать этот продукт. Его отсутствие = усугубление существующих проблем кожи или приобретение новых.
Если тоник сушит и раздражает кожу, значит, он подобран неверно, не подходит вам или не дружит с вашей умывалкой.

5.Неправильное использование средств.

Сыворотка вместо крема. Гидролаты вместо тоника. Мицеллярка вместо умывалки. И пр. комбинации.
Это всё разные не взаимозаменяемые средства с разными составами и задачами.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

6.Ночной крем.

До 45 лет, особенно обладательницам жирной, комбинированной и обезвоженной кожи ночной крем не нужен!
Если ваш уход правильный, но все равно что-то не то, попробуйте от него отказаться, результат не заставит себя ждать.

7.Бесконтрольное использование кислот.

Зима - время кислот. Кислоты - наши друзья и помощники только в случае их грамотного применения. Никогда не стоит забывать о микробиоме кожи. Важно грамотно не только отшелушивать, но и восстановить кожу.

8.Отсутствие системы.

Уход - это гигиена и системная работа. Его нельзя забыть или пропустить. Вы же не забываете почистить зубы и помыть руки? Гигиена, защита, забота о себе делает нас не двадцатилетними в 60, а ухоженными в любом возрасте.

Кстати, косметолог Ольга Петрунина рассказала, как бороться с шелушением кожи в холода.

Напомним, что ранее косметолог Татьяна Моторина назвала важный витамин в составе косметических средств.

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