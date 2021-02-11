Топ-8 грубих помилок в зимовому догляді: косметолог зробила застереження

1.Дитячий крем

Чому багато хто впевнені, що дитяча косметика апріорі безпечна і вибирають її і для себе?

Шкіра дорослої людини відрізняється від дитячої. У дитини інакше працюють сальні залозки, шкіра тонша.

Вибирайте собі косметику за віком, а дитячий крем залишимо нашим діткам.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2.Масла.

Якщо шкірі мало крему, значить, вона зневоднена. Допомагати їй потрібно не маслом, яке в результаті ще більше зневоднює шкіру, а правильним доглядом.

3.Маски власного виробництва: бананова, огіркова, йогуртова і тд. Залиште "бабусині методи" в минулому. Краще з'їжте, а на обличчя нанесіть хорошу зволожуючу маску зі стабільним складом.



4.Відсутність у догляді тоніка.

Не варто недооцінювати цей продукт. Його відсутність = поглиблення існуючих проблем шкіри або придбання нових.

Якщо тонік сушить і дратує шкіру, значить, він підібраний неправильно, не підходить вам або не дружить з вашої умывалкою.



5.Неправильне використання засобів.

Сироватка замість крему. Гідролати замість тоніка. Мицеллярка замість умывалки. І інші комбінації.

Це все різні не взаємозамінні засоби з різними складами і завданнями.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

6.Нічний крем.

До 45 років, особливо власницям жирної, комбінованої і збезводненої шкіри нічний крем не потрібний!

Якщо ваш правильний догляд, але все одно щось не те, спробуйте від нього відмовитися, результат не змусить себе чекати.



7.Безконтрольне використання кислот.

Зима - час кислот. Кислоти - наші друзі і помічники тільки у разі їх грамотного застосування. Ніколи не варто забувати про мікробіомі шкіри. Важливо грамотно не тільки відлущувати, але і відновити шкіру.



8.Відсутність системи.

Догляд - це гігієна та системна робота. Його не можна забути або пропустити. Ви ж не забуваєте почистити зуби, помити руки? Гігієна, захист, турбота про себе робить нас не двадцятирічними в 60, а доглянутими в будь-якому віці.