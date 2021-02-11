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Топ-8 грубих помилок в зимовому догляді: косметолог зробила застереження

Автор: Ольвія Агаркова

Взимку у багатьох шкіра сохне, лущиться, хочеться сильніше її наситити і зволожити. Часто в пориві допомогти собі, ми робимо те, що не тільки не приносить бажаний результат, але і посилює проблеми. Чому так відбувається розповіла косметолог Ольга Петруніна.

У своєму Instagram експерт написала топ-8 поширених помилок в зимовому догляді.

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1.Дитячий крем

Чому багато хто впевнені, що дитяча косметика апріорі безпечна і вибирають її і для себе?
Шкіра дорослої людини відрізняється від дитячої. У дитини інакше працюють сальні залозки, шкіра тонша.
Вибирайте собі косметику за віком, а дитячий крем залишимо нашим діткам.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2.Масла.

Якщо шкірі мало крему, значить, вона зневоднена. Допомагати їй потрібно не маслом, яке в результаті ще більше зневоднює шкіру, а правильним доглядом.

3.Маски власного виробництва: бананова, огіркова, йогуртова і тд. Залиште "бабусині методи" в минулому. Краще з'їжте, а на обличчя нанесіть хорошу зволожуючу маску зі стабільним складом.

4.Відсутність у догляді тоніка.

Не варто недооцінювати цей продукт. Його відсутність = поглиблення існуючих проблем шкіри або придбання нових.
Якщо тонік сушить і дратує шкіру, значить, він підібраний неправильно, не підходить вам або не дружить з вашої умывалкою.

5.Неправильне використання засобів.

Сироватка замість крему. Гідролати замість тоніка. Мицеллярка замість умывалки. І інші комбінації.
Це все різні не взаємозамінні засоби з різними складами і завданнями.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

6.Нічний крем.

До 45 років, особливо власницям жирної, комбінованої і збезводненої шкіри нічний крем не потрібний!
Якщо ваш правильний догляд, але все одно щось не те, спробуйте від нього відмовитися, результат не змусить себе чекати.

7.Безконтрольне використання кислот.

Зима - час кислот. Кислоти - наші друзі і помічники тільки у разі їх грамотного застосування. Ніколи не варто забувати про мікробіомі шкіри. Важливо грамотно не тільки відлущувати, але і відновити шкіру.

8.Відсутність системи.

Догляд - це гігієна та системна робота. Його не можна забути або пропустити. Ви ж не забуваєте почистити зуби, помити руки? Гігієна, захист, турбота про себе робить нас не двадцятирічними в 60, а доглянутими в будь-якому віці.

До речі, косметолог Ольга Петруніна розповіла, як боротися з лущенням шкіри в холоди.

Нагадаємо, що раніше косметолог Тетяна Моторіна назвала важливий вітамін у складі косметичних засобів.

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