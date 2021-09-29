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Виктория Бекхэм раскрыла секрет стройной фигуры: всего одно блюдо

Автор: RBC.UA

Виктория Бекхэм - обладательница точеной фигуры, которую всегда ставят в пример. Бизнесвумен и многодетная мама остается в одном весе уже много лет, а благодаря спорту довела свою форму до совершенства. Когда ее спрашивают о секретах стройности, она всегда называет целый комплекс: здоровое питание, физическая активность, питьевой режим, грамотный и регулярный уход за телом… Но также он кроется в простоте блюд.

На днях Виктория рассказала, какое блюдо предпочитает всем сложносочиненным рецептам. И все стало на свои места.

Оказалось, что жена Дэвида Бекхэма не мыслит своей жизни без простого тоста с солью.

"Когда дело доходит до еды, то я невероятно скучна. Я люблю цельнозерновые тосты с солью. Это тот углевод, который заставляет вас чувствовать себя комфортно, а кроме этого я просто люблю соль", - вот так озвучила свои кулинарные предпочтения икона стиля и красоты.

А если же она выбирается в ресторан, то с большей вероятностью закажет овощи. Причем от соусов она также привыкла отказываться, потому что приучила себя ощущать реальный вкус блюд.

Виктория Бекхэм невероятно стройная уже много лет (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Ранее Виктория Бекхэм показала идеальные джинсы на осень.

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