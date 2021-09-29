Виктория Бекхэм раскрыла секрет стройной фигуры: всего одно блюдо

Оказалось, что жена Дэвида Бекхэма не мыслит своей жизни без простого тоста с солью.

"Когда дело доходит до еды, то я невероятно скучна. Я люблю цельнозерновые тосты с солью. Это тот углевод, который заставляет вас чувствовать себя комфортно, а кроме этого я просто люблю соль", - вот так озвучила свои кулинарные предпочтения икона стиля и красоты.

А если же она выбирается в ресторан, то с большей вероятностью закажет овощи. Причем от соусов она также привыкла отказываться, потому что приучила себя ощущать реальный вкус блюд.

Виктория Бекхэм невероятно стройная уже много лет (фото: instagram.com/victoriabeckham)