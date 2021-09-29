Вікторія Бекхем розкрила секрет стрункої фігури: всього одна страва

Виявилося, що дружина Девіда Бекхема не мислить свого життя без простого тосту з сіллю.

"Коли справа доходить до їжі, то я неймовірно нудна. Я люблю цільнозернові тости з сіллю. Це той вуглевод, який змушує вас відчувати себе комфортно, а крім цього я просто люблю сіль", - ось так озвучила свої кулінарні переваги ікона стилю і краси.

А якщо ж вона вибирається в ресторан, то з більшою ймовірністю замовить овочі. Причому від соусів вона також звикла відмовлятися, тому що привчила себе відчувати реальний смак страв.

Вікторія Бекхем неймовірно струнка вже багато років (фото: instagram.com/victoriabeckham)