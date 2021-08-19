24-летняя дочь Мадонны покорила сеть роскошной фигурой в облегающем платье

На дне рождения своей матери Лурдес блистала в откровенном нюдовом платье, облегающем, словно вторая кожа. Свой аутфит она дополнила сумочкой из кожи Telfar и трендовыми вьетнамками на каблуках. Макияж она сделала достаточно интенсивный: с густо обведенными коричневым карандашом губами, словно напоминая, что мода 90-х вернулась, а также накладными ресницами и коричневыми тенями, растушеванными к внешним уголкам глаз. Последний штрих ее бьюти-образа - разноцветные ногти максимальной длины.

Дочь Мадонны на дне рождения певицы (фото: instagram.com/madonna)

Напомним, Лурдес родилась в 1996-м году и стала первым ребенком Мадонны. Отцом Лолы, как называют девушку близкие, стал тренер по фитнесу и начинающий актер кубинского происхождения Карлос Леон. Примечательно, что он был против того, чтобы Мадонна с ранних лет приучала малышку к шоу-бизнесу. Тем не менее, Лурдес все же нашла свое призвание в моде. Яркая девушка уже снялась в нескольких рекламных кампаниях, включая Marc Jacobs.