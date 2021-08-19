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24-річна дочка Мадонни підкорила мережу розкішною фігурою в облягаючій сукні

Автор: RBC.UA

Мадонна, яка днями відзначила 63-річчя, як відомо, завжди була королевою епатажу. Її сексуальні перевтілення на сцені вже давно перейшли в повсякденне життя. Тепер навіть на сімейні вечірки зірка одягається, немов бере участь у черговій провокаційній зйомці. І схоже, багатодітна мама виростила собі підходящу заміну.

24-річна дочка Мадонни Лурдес Леон не упускає шансу підкреслити своє розкішне тіло. А її знаменита мама рада це постити в своєму блозі.

На дні народження своєї матері Лурдес блищала у відвертій нюдовій сукні, що облягає, немов друга шкіра. Свій аутфіт вона доповнила сумочкою зі шкіри Telfar і трендовими в'єтнамками на підборах. Макіяж вона зробила досить інтенсивний: з густо обведеними коричневим олівцем губами, немов нагадуючи, що мода 90-х повернулася, а також накладними віями і коричневими тінями, розтушованими до зовнішніх куточків очей. Останній штрих її б'юті-образу - різнокольорові нігті максимальної довжини.

Дочка Мадонни на дні народження співачки (фото: instagram.com/madonna)

Нагадаємо, Лурдес народилася в 1996-му році і стала першою дитиною Мадонни. Батьком Лоли, як називають дівчину близькі, став тренер з фітнесу і актор-початківець кубинського походження Карлос Леон. Примітно, що він був проти того, щоб Мадонна з ранніх років привчала дитину до шоу-бізнесу. Проте, Лурдес все ж знайшла своє покликання в моді. Яскрава дівчина вже знялася в декількох рекламних кампаніях, включаючи Marc Jacobs.

Також своїм розкішним тілом нещодавно похвалилася 47-річна Пенелопа Крус.

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