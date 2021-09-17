52-летняя Дженнифер Лопес покорила молодым внешним видом: разве можно быть такой красивой?

Дженнифер Лопес позирует в пышном платье с корсетом и абстрактным рисунком. Он отлично подчеркнул осиную талию, сделав ее зрительно еще более тонкой, а грудь - пышной. Но больше фанатов впечатлило молодое лицо 52-летней знаменитости - гладкая свежая кожа, сияющие глаза и белоснежная улыбка - и шелковистые волосы.

Дженнифер смеется, глядя в сторону. И выглядит невероятно счастливой. По всей видимости, новые отношения действуют на ее волшебным образом. Фанаты засыпали свою любимицу комплиментами и признались, что рады видеть ее столь довольной жизнью.

Дженнифер прекрасно выглядит (фото: instagram.com/jlo)