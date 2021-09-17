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52-летняя Дженнифер Лопес покорила молодым внешним видом: разве можно быть такой красивой?

Автор: RBC.UA

Дженнифер Лопес показала новое фото, и поклонники не стали молчать. Фанаты уверены, что певица - самая красивая в мире, а еще нашла эликсир вечной молодости.

Пост звезда опубликовала в личном блоге сети Instagram.

Дженнифер Лопес позирует в пышном платье с корсетом и абстрактным рисунком. Он отлично подчеркнул осиную талию, сделав ее зрительно еще более тонкой, а грудь - пышной. Но больше фанатов впечатлило молодое лицо 52-летней знаменитости - гладкая свежая кожа, сияющие глаза и белоснежная улыбка - и шелковистые волосы.

Дженнифер смеется, глядя в сторону. И выглядит невероятно счастливой. По всей видимости, новые отношения действуют на ее волшебным образом. Фанаты засыпали свою любимицу комплиментами и признались, что рады видеть ее столь довольной жизнью.

Дженнифер прекрасно выглядит (фото: instagram.com/jlo)

Ранее Дженнифер Лопес в роскошном образе покорила Венецию.

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