52-річна Дженніфер Лопес підкорила молодим зовнішнім виглядом: хіба можна бути такою красивою?

Дженніфер Лопес позує в пишній сукні з корсетом і абстрактним малюнком. Він відмінно підкреслив осину талію, зробивши її візуально ще більш тонкою, а груди - пишними. Але більше фанатів вразило молоде обличчя 52-річної знаменитості - гладка свіжа шкіра, сяючі очі і білосніжна посмішка - і шовковисте волосся.

Дженніфер сміється, дивлячись убік. І виглядає неймовірно щасливою. Як видно, нові відносини діють на її чарівним чином. Фанати засипали свою улюбленицю компліментами і зізналися, що раді бачити її такою задоволеною життям.

Дженніфер чудово виглядає (фото: instagram.com/jlo)