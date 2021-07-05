55-летняя Синди Кроуфорд восхитила сеть подтянутой фигурой в купальнике

Синди показала, как активно провела день в кругу близких. НА одном фото она уверенно стоит на доске, а на втором - плывет, лежа на животе. В специальном костюме для серфинга, под который она надела черное бикини, звезда выглядит невероятно! Подтянутая фигура Синди, как обычно, вызвала фурор среди ее фанатов. Многие также признались, что Синди вдохновила их сейчас же отправиться покорять волны.

Синди Кроуфорд на серфе (фото: instagram.com/cindycrawford)

Напомним, Синди давно известна своей любовью к спорту и физическим нагрузкам. Еще с молодости прославившись своими видео с тренировками, она не сбавляет обороты. Сейчас звезда следует совему личному распорядку дня, который обязательно включает в себя упражнения. Синди уверяет, что хватит всего несколько повторений базовых движений на проработку мышц пресса, ног, рук, спины и ягодиц, чтобы оставаться в прекрасной форме. Охотно верим!