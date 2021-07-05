55-річна Сінді Кроуфорд захопила мережу підтягнутою фігурою в купальнику

Сінді показала, як активно провела день в колі близьких. На одному фото вона впевнено стоїть на дошці, а на другому - пливе, лежачи на животі. У спеціальному костюмі для серфінгу, під який вона одягла чорне бікіні, зірка виглядає неймовірно! Підтягнута фігура Сінді, як завжди, викликала фурор серед її фанатів. Багато хто також зізнався, що Сінді надихнула їх зараз же вирушити підкорювати хвилі.

Сінді Кроуфорд на серфі (фото: instagram.com/cindycrawford)

Нагадаємо, Сінді давно відома своєю любов'ю до спорту і фізичних навантажень. Ще з молодості вона прославившись своїми відео з тренуваннями, і зараз не зменшує обертів. Модель слідує за особистим розпорядком дня, який обов'язково включає в себе вправи. Сінді запевняє, що вистачить всього кілька повторень базових рухів на опрацювання м'язів преса, ніг, рук, спини і сідниць, щоб залишатися в прекрасній формі. Охоче віримо!