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Алина Гросу с новой прической восхитила сеть трогательными снимками с любимым

Автор: Lite

Украинская певица Алина Гросу недавно открыто призналась, что у нее новый роман. Певица встречается с российским актером Романом Полянским - пара даже презентовала совместную песню.

В своем Instagram Алина призналась, что для Романа петь песни - в новинку.

Певица запостила снимки, на которых она позирует со своим любимым на одной из столичных крыш - пара приходила на радиостанцию.

Видимо, новый дуэт и новые отношения вдохновили Алину также и на новую прическу - певица сделала каре короче и добавила челку.

"Отпремьерились на "Перце". Как настроение, друзья? Какая из моих новых песен ваша любимая? А знаете ли вы, что "Полотенце" - это первая песня записанная Романом? Хотите, чтоб он пел дальше?", - спросила Алина у фанатов.

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Напомним, видеоработу на песню "Полотенце" Алина и Роман представили в День всех влюбленных - в честь праздника и своей любви.

Читайте также интервью, в котором Алина Гросу честно рассказала о разводе с мужем и о своих пластических операциях.

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Новости Украины певецАлина Гросу
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