Аліна Гросу з новою зачіскою захопила мережу зворушливими знімками з коханим

Співачка запостила знімки, на яких вона позує зі своїм коханим на одному зі столичних дахів - пара приходила на радіостанцію.

Мабуть, новий дует і нові відносини надихнули Аліну також і на нову зачіску - співачка зробила каре коротшим і додала чубок.

"Презентувались на "Перці". Як настрій, друзі? Яка з моїх нових пісень ваша улюблена? А чи знаєте ви, що "Полотенце" - це перша пісня записана Романом? Хочете, щоб він співав далі?", - запитала Аліна у фанатів.

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)