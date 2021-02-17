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Аліна Гросу з новою зачіскою захопила мережу зворушливими знімками з коханим

Автор: Lite

Українська співачка Аліна Гросу нещодавно відкрито зізналася, що у неї новий роман. Співачка зустрічається з російським актором Романом Полянським - пара навіть презентувала спільну пісню.

У своєму Instagram Аліна зізналася, що для Романа співати пісні - в новинку.

Співачка запостила знімки, на яких вона позує зі своїм коханим на одному зі столичних дахів - пара приходила на радіостанцію.

Мабуть, новий дует і нові відносини надихнули Аліну також і на нову зачіску - співачка зробила каре коротшим і додала чубок.

"Презентувались на "Перці". Як настрій, друзі? Яка з моїх нових пісень ваша улюблена? А чи знаєте ви, що "Полотенце" - це перша пісня записана Романом? Хочете, щоб він співав далі?", - запитала Аліна у фанатів.

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, відеооаботу на пісню "Полотенце" Аліна і Роман презентували у День всіх закоханих - в честь свята і своєї любові.

Читайте також інтерв'ю, в якому Аліна Гросу чесно розповіла про розлучення з чоловіком і про свої пластичні операції.

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Новини України певецАліна Гросу
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