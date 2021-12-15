Alyona Alyona в белье устроила танцы и поцелуи с любимым (видео)

Алена предстала перед камерой в черном белье и халате с леопардовым принтом. Пара весело дурачилась под новый романтический трек исполнительницы – Интро (Будь зі мною) из альбома LAVA, который она записала вместе с KOLA.

Сначала она делала вид, что поет композицию, а Денис прятался за спиной любимой, после чего парень выскочил и начал смешно двигаться.

Влюбленные потанцевали вместе и даже сделали поддержку, а также мило поцеловались.

"Хай увесь світ знає"", – коротко подписала ролик Alyona Alyona.

Подписчики рэперши оставили им с Денисом много теплых слов и пожеланий в комментариях.