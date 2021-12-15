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Alyona Alyona в білизні влаштувала танці і поцілунки з коханим (відео)

Автор: Марина Настевич

Українська зірка репу Alyona Alyona, яка лише недавно офіційно представила публіці свого коханого - блогера Дениса (Yoxden), поділилася кумедним роликом з ним.

На своїй сторінці в Instagram артистка виклала відео, де в нижній білизні танцює зі своїм бойфрендом.

Олена постала перед камерою в чорній білизні і халаті з леопардовим принтом. Пара весело дуріла під новий романтичний трек виконавиці - Інтро (Будь зі мною) з альбому LAVA, який вона записала разом з KOLA.

Спочатку вона робила вигляд, що співає композицію, а Денис ховався за спиною коханої, після чого хлопець вискочив і почав смішно рухатися.

Закохані потанцювали разом і навіть зробили підтримку, а також мило поцілувалися.

"Хай увесь світ знає"", – коротко підписала ролик Alyona Alyona.

Підписники реперші залишили їм з Денисом багато теплих слів і побажань в коментарях.

  • Хлопці, ви круті
  • Щастя вам
  • Яка ж ви класна! Такий позитив!
  • Такі прикольні
  • Що тут відбувається
  • Які ж ви котики
  • Яка красуня
  • О, прикольна пісня. І бюстьє
  • Як завжди гарна
  • Крута пара
  • Оленка красуня! Щастя тобі!
  • Ви круті! І пісня крута!

Нагадаємо, раніше Alyona Alyona розповіла, як хлопець запропонував їй зустрічатися і зізналася, що він великий романтик.

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Alyona Alyona