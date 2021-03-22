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Бабкина рассказала об изменах мужа, Адель - об участницах "Холостяка": топ скандалов недели

Новина українською → Украина, Понедельник 22 марта 2021 13:28
Бабкина рассказала об изменах мужа, Адель - об участницах "Холостяка": топ скандалов недели Снежана Бабкина и Адель (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

На прошлой неделе украинские звезды эпатировали публику как заявлениями о личной жизни, так и секретными признаниями. Самыми громкими из них удивили Бабкины, участница проекта "Холостяк 11" Адель и Оля Полякова.

Все подробности скандальных событий ищите ниже.

Снежана Бабкина сделала скандальные признания о личной жизни

Снежана и Сергей Бабкины приучили фанатов к тому, что они - идеальная семья. Но оказывается, у пары также был непростой период, который связан с многочисленными изменами Сергея. Откровенно рассказала об этом первая Снежана. По ее словам, за три года гастрольной жизни у ее мужа было более 100 женщин. Сначала она намеревалась уйти, но в итоге после раскаяния супруга осталась. В результате этого кризиса пара сумела заново переосмыслить все, а обиды сменились полным принятием и прощением. "Мы с СБ кардинально изменили свои жизни, свои взгляды, свои убеждения, свои привычки! Остался ли осадок? Вообще нет! Да! Такое возможно! Я с улыбкой вспоминаю этот трэш и чувствую такую гордость за нас", - поделилась она.

Бабкина рассказала об изменах мужа, Адель - об участницах &quot;Холостяка&quot;: топ скандалов недели

Снежана и Сергей преодолели кризис (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Порноактриса Адель рассказала об уходе из "Холостяка 11"

Экс-порноактриса Адель Асанти (Анастасия Распутина) стала одной из самых ярких участниц шоу "Холостяк 11", но 19 марта она в числе других девушек выбыла из проекта. Позже девушка объяснила подписчикам, почему так случилось. По словам Адель, ей было крайне тяжело. Во-первых, уживаться с другими участницами. А во-вторых, из-за боязни привязаться к мужчине. Поэтому решение она приняла сама, а холостяку оставалось только смириться с ним. "О моем уходе с проекта. Я остаюсь обычным человеком, но меня больше так не воспринимают! В моей жизни произошли большие изменения, я познала себя, а вот Михаилу я желаю обрести любовь на проекте", - сказала она. Позже в своем блоге она также добавила рассуждения о зависти, интригах, конкуренции и клевете, которые царят в женском обществе. Чем намекнула на нежелание быть к этому причастной, а также напомнила о важности человеческих качеств.

Бабкина рассказала об изменах мужа, Адель - об участницах &quot;Холостяка&quot;: топ скандалов неделиАдель высказалась о проекте (фото: instagram.com/adelasantyxx)

Оля Полякова вновь "потроллила" Тину Кароль

Конфликт между Тиной Кароль и Олей Поляковой, который произошел из-за резкого высказывания Оли, казалось бы, утих. Но эпатажная звезда продолжает его разжигать. Так, на своем концерте, чтобы вернуть голосу нужное звучание, она сделала распевку с протяжными звуками и не смогла удержаться, чтобы вновь не пошутить на тему вокала Тины. "Подружка моя меня укусила, с которой у меня вечно скандал. Все, попустило", - заявила в микрофон артистка, намекая на манеру исполнения Тины Кароль. Зрители мгновенно поняли намек Оли, оценив шутку аплодисментами. Сама Тина Кароль не реагровала на данную выходку Поляковой.

Бабкина рассказала об изменах мужа, Адель - об участницах &quot;Холостяка&quot;: топ скандалов неделиТина Кароль не реагирует на хейт Поляковой (фото: instagram.com/tina_karol)

Не так давно Тина Кароль рассказала, какая она соседка.

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