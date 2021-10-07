Барби твоей мечты: Леся Никитюк с розовыми волосами впечатлила новым образом

Никитюк позировала на улице в эффектном кожаном наряде - черных лосинах и такого же цвета пиджаке с поясом. Нежно-розовые вьющиеся пряди спадают ниже талии звезды, а макияж сделан под цвет волос, гармонично дополняя лук.

Снимки были сделаны на темном фоне, так как на улице уже стемнело.

"Добрейший вечерочек. Я тут трохи випала з інст.. Всіх люблю, скоро повернусь", - написала Леся.

Леся Никитюк ошеломила фанатов новым имиджем с розовыми волосами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры ведущей не оставили без внимания ее новую прическу. Многие отметили, что розовые волосы Лесе к лицу, а также сравнили ее с куклой Барби и светской дивой Ким Кардашьян.