RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Барбі твоєї мрії: Леся Нікітюк з рожевим волоссям вразила новим образом

Автор: Марина Настевич

Відома українська ведуча Леся Нікітюк любить експериментувати зі стилем і образами, дивуючи своїх шанувальників. На цей раз зірка вирішила кардинально змінити імідж і з'явилася перед камерою з довгими рожевими локонами.

Кадрами з фотосесії в незвичайному образі Леді Ле поділилася у своєму Instagram.

Нікітюк позувала на вулиці в ефектному шкіряному вбранні - чорних лосинах і такого ж кольору піджаку з поясом. Ніжно-рожеві кучеряві пасма спадають нижче талії зірки, а макіяж зроблений під колір волосся, гармонійно доповнюючи лук.

Знімки були зроблені на темному тлі, так як на вулиці вже стемніло.

"Добрий вечерочек. Я тут трохи випала з інст. Всіх люблю, скоро повернусь", - написала Леся.

Леся Нікітюк приголомшила фанатів новим іміджем з рожевим волоссям (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловери ведучої не залишили без уваги її нову зачіску. Багато відзначили, що рожеве волосся Лесі до лиця, а також порівняли її з лялькою Барбі і світською дівою Кім Кардашьян.

  • Кім, це ти?!
  • Ти така як Барбі
  • Вау, тобі так прикольно
  • Круто! Зірка!
  • Яка бейба
  • Лялечка Барбі-Леся
  • Богиня!!!
  • Але рожевий колір волосся - до лиця
  • Барбі прям
  • Лесюня, ви русалонька
  • Тоо, Леся голову помила
  • Барбі з мрій
  • Рожева пантера прям! Awesome!

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в топі-сітці зарядила спокусливою мотивацією і показала, як займається спортом.

Читайте LITE в Google News
Леся Нікітюк