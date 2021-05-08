Беременная Катя Осадчая в купальнике оседлала доску в Турции (фото)

На снимках Катя запечатлена на желтой SUP-доске с веслом в руках. Она эффектно позировала и стоя, и лежа в черном купальнике и лимонной рубашке сверху. На фоне ярко-бирюзовой морской воды кадры смотрятся невероятно живописно.

Даже будучи в положении и на отдыхе, Осадчая предпочитает проводить время активно, а не только лежать под солнцем.

"Мої ранкові вправи. З чого починається ваш ранок?" - подписала фото теледива.

Катя Осадчая порелаксировала на SUP доске (фото: instagram.com/kosadcha)

Немного ранее она показала также семейную прогулку к так называемым "ваннам Клеопатры". Для нее Катя выбрала белую футболку и розовые шорты, которые дополнила шлепанцами, белой панамкой и темными очками.

На одном из фото она позировала вместе с 4-летним сыночком, однако его лицо публике по-прежнему не показывают.

"Ванни клеопатри, люблю легенди. Гарного всім дня", - прокомментировала Осадчая.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном посетили "ванны Клеопатры" в Турции (фото: instagram.com/kosadcha)

Фолловеры восхищаются красотой места, где отдыхает звездное семейство, и желают им отличного отпуска.