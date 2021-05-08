Вагітна Катя Осадча в купальнику осідлала дошку в Туреччині (фото)

На знімках Катя відображена на жовтій SUP-дошці з веслом в руках. Вона ефектно позувала і стоячи, і лежачи в чорному купальнику і лимонній сорочці зверху. На тлі яскраво-бірюзової морської води кадри виглядають неймовірно мальовничо.

Навіть будучи в положенні і на відпочинку, Осадча воліє проводити час активно, а не тільки лежати під сонцем.

"Мої ранкові вправи. З чого починається ваш ранок?"- підписала фото теледіва.

Катя Осадча порелаксувала на SUP дошці (фото: instagram.com/kosadcha)

Трохи раніше вона показала також сімейну прогулянку до так званих "ванн Клеопатри". Для неї Катя вибрала білу футболку і рожеві шорти, які доповнила шльопанцями, білою панамкою і темними окулярами.

На одному з фото вона позувала разом з 4-річним синочком, проте його обличчя публіці як і раніше не показують.

"Ванни клеопатри, люблю легенди. Гарного всім дня", - прокоментувала Осадча.

Катя Осадча і Юрій Горбунов з сином відвідали "ванни Клеопатри" в Туреччині (фото: instagram.com/kosadcha)

Фолловери захоплюються красою місця, де відпочиває зоряне сімейство, і бажають їм відмінної відпустки.