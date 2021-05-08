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Вагітна Катя Осадча в купальнику осідлала дошку в Туреччині (фото)

Автор: Lite

Вагітна третьою дитиною телеведуча Катя Осадча насолоджується цікавим і яскравим відпочинком в сонячній Туреччині з коханими чоловіками - чоловіком Юрієм Горбуновим і сином Іваном. Сімейство із задоволенням плаває в теплій воді, гуляє по горах і прекрасно проводить час. Так, зірка показала свої ранкові вправи.

Барвистими фото в купальнику ведуча поділилася в своєму Instagram.

На знімках Катя відображена на жовтій SUP-дошці з веслом в руках. Вона ефектно позувала і стоячи, і лежачи в чорному купальнику і лимонній сорочці зверху. На тлі яскраво-бірюзової морської води кадри виглядають неймовірно мальовничо.

Навіть будучи в положенні і на відпочинку, Осадча воліє проводити час активно, а не тільки лежати під сонцем.

"Мої ранкові вправи. З чого починається ваш ранок?"- підписала фото теледіва.

Катя Осадча порелаксувала на SUP дошці (фото: instagram.com/kosadcha)

Трохи раніше вона показала також сімейну прогулянку до так званих "ванн Клеопатри". Для неї Катя вибрала білу футболку і рожеві шорти, які доповнила шльопанцями, білою панамкою і темними окулярами.

На одному з фото вона позувала разом з 4-річним синочком, проте його обличчя публіці як і раніше не показують.

"Ванни клеопатри, люблю легенди. Гарного всім дня", - прокоментувала Осадча.

Катя Осадча і Юрій Горбунов з сином відвідали "ванни Клеопатри" в Туреччині (фото: instagram.com/kosadcha)

Фолловери захоплюються красою місця, де відпочиває зоряне сімейство, і бажають їм відмінної відпустки.

  • Яка краса навколо! Захоплення!
  • Наш ранок починається з перегляду того, як ви проводите свій ранок!
  • Класні фоточки
  • Клеопатра, на фоні ванн Клеопатри, символічно. Гарного Вам відпочинку
  • А у кого ноги довші, у вас, або Полякової? Гарних свят! Щастя ващій родині
  • Краса неземна
  • Такий дорослий син, а досі лице його не показуєте
  • Красуня

Раніше вагітна Осадча в бікіні сполошила мережу, а Горбунов з сином показали чоловічу силу в Туреччині.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбуновотдых