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В бикини и ботфортах: полуголая Ирина Шейк взорвала сеть безупречным телом

Автор: RBC.UA

Ирина Шейк показала новую съемку, которую провел известный модный фотограф Мерт Алас.

Горячие фото роскошной супермодели взорвали ее страницу в сети Instagram.

Ирина Шейк позирует у басcейна, примерив бикини кислотного ярко-зеленого оттенка, а также высокие кожаные сапоги на внушительных каблуках. Она позирует у бассейна, принимая соблазнительные позы. В руках 35-летняя звезда держит коктейль. Расслабленная атмосфера кадров, совершенное тело супермодели, а также роскошные виды сделали свое дело - сеть взорвалась восторженными комментариями.

Ирина Шейк в новом образе (фото: instagram.com/irinashayk)

"Черт, ты совершенна", "Вау", "Королева", "Ты нереальная", "О боже", "Горячая мамочка", "Огонь", - не могут остановиться фолловеры.

Напомним, Ирина и Мерт - давние друзья. А потому совместные кадры модель всегда подписывает, как "семейные". Также девушка тесно общается со многими другими мэтрами индустрии. К примеру, ее связывает давняя дружба с креативным директором Burberry Рикардо Тиши.

Также мы писали, что Ирина снялась в одних стрингах для известного бренда.

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фигурастильИрина Шейк