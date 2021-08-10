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У бікіні і ботфортах: напівгола Ірина Шейк підірвала мережу бездоганним тілом

Автор: RBC.UA

Ірина Шейк показала нову зйомку, яку провів відомий модний фотограф Мерт Алас.

Гарячі фото розкішної супермоделі підірвали її сторінку в мережі Instagram.

Ірина Шейк позує біля басейну, примірявши бікіні кислотного яскраво-зеленого відтінку, а також високі шкіряні чоботи на значних підборах. Вона позує біля басейну, приймаючи спокусливі пози. В руках 35-річна зірка тримає коктейль. Розслаблена атмосфера кадрів, досконале тіло супермоделі, а також розкішні види зробили свою справу - мережа вибухнула захопленими коментарями.

Ірина Шейк в новому образі (фото: instagram.com/irinashayk)

"Чорт, ти досконала", "Вау", "Королева", "Ти нереальна", "О боже", "Гаряча Матуся", "Вогонь", - не можуть зупинитися фоловери.

Нагадаємо, Ірина і Мерт - давні друзі. А тому спільні кадри модель завжди підписує, як "сімейні". Також дівчина тісно спілкується з багатьма іншими метрами індустрії. Наприклад, її пов'язує давня дружба з креативним директором Burberry Рікардо Тіші.

Також ми писали, що Ірина знялася в одних стрінгах для відомого бренду.

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фигурастильІрина Шейк