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В одних стрингах: Ирина Шейк почти полностью оголилась для новой съемки

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Нью-Йорк, Пятница 06 августа 2021 21:41
В одних стрингах: Ирина Шейк почти полностью оголилась для новой съемки Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: RBC.UA

Ирина Шейк снялась для новой рекламной кампании Alo Wellness полуобнаженной.

На откровенном фото, которым она поделилась в своем блоге, модель позирует в одних стрингах.

Ирина Шейк в последнее время достаточно часто оголяется: как на фото личного характера, так и для рекламных кампаний различных брендов. Так, в съемке для Alo Wellness супермодель позирует в одних трусиках. 35-летняя звезда сидит, наклонившись к коленям и продемонстрировав поклонникам безупречную спину и длинные ноги. Волосы стилисты ей перебросили на одну сторону, а в макияже подчеркнули глаза и сияющую кожу, которую не стали перегружать никакими продуктами.

В одних стрингах: Ирина Шейк почти полностью оголилась для новой съемкиИрина Шейк в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/irinashayk)

Выглядит Ирина Шейк невероятно соблазнительно, что тут же отметили поклонники. Многие не смогли обойти стороной предполагаемую историю любви модели с американским рэпером Канье Уэстом. "Ты так красива", "Класс! Как же мне нравится твоя фигура", "Канье - просто счастливчик", "Малышка Канье", - пишут ей фолловеры.

Напомним, о романе пары заговорили после дня рождения Канье, который он отмечает в июне. Ирина составила ему компанию в путешествии, а после они перестали появляться вместе. По некоторым данным, между музыкантом и моделью уже давно есть связь, которую они скрывают. Но достоверно пока ничего не известно.

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