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Боль помогает расти: экс-возлюбленная Брэда Питта поделилась личным под откровенными фото

Автор: Lite

Бывшая девушка Брэда Питта - немецкая модель Николь Потуральски - поделилась новыми откровенными фото.

Девушка сопроводила пост неоднозначным размышлением, в котором заговорила о своей душевной боли.

"Жизнь может быть такой грубой и несправедливой, временами вы просто хотите спрятаться, но от боли вы растете", - написала Николь и добавила хэштег "скучаю". Кому адресовала послание Потуральски, неизвестно. Но учитывая, что последней ее любовью был голливудский сердцеед, можно предположить, что Брэду Питту.

Николь Потуральски поделилась личным (фото: instagram.com/nico.potur)

На фото девушка позирует топлес: она лежит на пляже с голой грудью, продемонстрировав свое стройное и загорелое тело во всей красе. Также модель добавила несколько атмосферных снимков со спины.

"Вау, как красиво", "Малышка, это огонь", "Красота", "Удивительная красота", "Очень красивая", "Так прекрасна и сексуальна", "Звезда", "Моя королева навсегда", - пишет ей армия фанатов.

Ранее девушка уже намекала на то, что по кому-то скучает. Но позже переключилась на откровенные фото на берегу моря без лишних размышлений.

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Новости Украины Брэд Питтактермодель
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