Біль допомагає рости: екс-кохана Бреда Пітта поділилася особистим під відвертими фото

"Життя може бути таким грубим і несправедливим, часом ви просто хочете сховатися, але від болю ви ростете", - написала Ніколь і додала хештег "сумую". Кому адресувала послання Потуральскі, невідомо. Але враховуючи, що останньою любов'ю дівчини був голлівудський серцеїд, можна припустити, що Бреду Пітту.

Ніколь Потуральскі поділилася особистим (фото: instagram.com/nico.potur)

На фото дівчина позує топлес: вона лежить на пляжі з голими грудьми, продемонструвавши своє струнке і засмагле тіло у всій красі. Також модель додала кілька атмосферних знімків зі спини.

"Вау, як красиво", "Малятко", це вогонь", "Краса", "Дивовижна краса", "Дуже красива", "Така прекрасна і сексуальна", "Зірка", "Моя королева назавжди", - піше їй армія фанатів.