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Біль допомагає рости: екс-кохана Бреда Пітта поділилася особистим під відвертими фото

Автор: Lite

Колишня дівчина Бреда Пітта - німецька модель Ніколь Потуральскі - поділилася новими відвертими фото.

Дівчина супроводжувала пост неоднозначним роздумом, в якому заговорила про свою душевного тугу.

"Життя може бути таким грубим і несправедливим, часом ви просто хочете сховатися, але від болю ви ростете", - написала Ніколь і додала хештег "сумую". Кому адресувала послання Потуральскі, невідомо. Але враховуючи, що останньою любов'ю дівчини був голлівудський серцеїд, можна припустити, що Бреду Пітту.

Ніколь Потуральскі поділилася особистим (фото: instagram.com/nico.potur)

На фото дівчина позує топлес: вона лежить на пляжі з голими грудьми, продемонструвавши своє струнке і засмагле тіло у всій красі. Також модель додала кілька атмосферних знімків зі спини.

"Вау, як красиво", "Малятко", це вогонь", "Краса", "Дивовижна краса", "Дуже красива", "Така прекрасна і сексуальна", "Зірка", "Моя королева назавжди", - піше їй армія фанатів.

Раніше дівчина вже натякала на те, що комусь сумує. Але пізніше переключилася на відверті фото на березі моря без зайвих роздумів.

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Новини України Брэд Питтактермодель
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