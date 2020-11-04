Бомба: Лилия Ребрик восхитила фанатов натуральной красотой на новом снимке

Лилия Ребрик - настоящий пример для подражания для многочисленной армии своих фанатов. Ведущая любит делиться позитивными постами, например, как почувствовать себя счастливым человеком даже в самый пасмурный и дождливый день. Или практичными: чем заменить кофе, если хочется позаботиться о своем здоровье. Но это еще не все, Лилия обладает чувством стиля - и то и дело впечатляет поклонников своими модными луками, а еще - своей натуральной красотой.

На этот раз Ребрик показала снимок, на котором она стоит в тонкой майке или платье, фото - портретное, так что определить сложно. Свежий макияж в нюдовых тонах, длинные ресницы, волосы, зачесанные назад, фолловеры в восторге от красоты своей любимой ведущей.

Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik/)

"Тільки очі. Очі не вміють вести себе так як треба...", - написала Лилия.

"Вау! Яка Ви. Чарівна принцеса", "Вы - словно кофе на этом фото: горячая, крепкая, вкусная, бодрящая и ароматная", "Очень красивая", "Бомба", - не сдерживали эмоций поклонники Лилии.

Напомним, Лилия Ребрик поделилась трогательным личным видео с дочками и мужем - дикая дружная семейка.