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Бомба: Лілія Ребрик захопила фанатів натуральною красою на новому знімку

Автор: Lite

Ведуча захопила новим фото

Лілія Ребрик - справжній приклад для наслідування для численної армії своїх фанатів. Ведуча любить ділитися позитивними постами, наприклад, як відчути себе щасливою людиною навіть в самий похмурий і дощовий день. Чи практичними: чим замінити каву, якщо хочеться подбати про своє здоров'я. Але це ще не все, Лілія володіє відчуттям стилю - і вражає шанувальників своїми модними луками, а ще - своєю натуральною красою.

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На цей раз Ребрик показала знімок, на якому вона стоїть в тонкій майці або платті, фото - портретне, так що визначити складно. Свіжий макіяж в нюдовых тонах, довгі вії, волосся, зачесане назад, фоловери у захваті від краси своєї улюбленої ведучої.

Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik/)

"Тільки очі. Очі не вміють вести себе так як треба...", - написала Лілія.

"Вау! Яка Ві. Чарівна принцеса", "Ви - наче каву на цьому фото: гаряча, міцна, смачна, бадьорить і ароматна", "Дуже красива", "Бомба", - не стримували емоцій шанувальники Лілії.

Нагадаємо, Лілія Ребрик поділилася зворушливим особистим відео з доньками й чоловіком - дика дружна сімейка.

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Новини України Лілія Ребрикведущая