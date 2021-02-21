Бомбическая: Настя Каменских кардинально сменила прическу и покорила фолловеров новым образом

Певица Настя Каменских ради искусства решилась кардинально сменить прическу. Настя - звездный детектив шоу "Маска", "Украина", покорила фолловеров своим новым образом.
Каменских поделилась яркими снимками с шоу в своем Instagram.
На них певица предстала без привычных для зрителей длинных кудрей: короткое каре, берет, мини-юбка и кожаные ботфордты - Каменских просто не узнать!
Поклонники признались, что Каменких, по их мнению, чрезвычайно к лицу и короткое каре, и юбка, и весь стильный образ.
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux/)