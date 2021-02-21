UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Бомбическая: Настя Каменских кардинально сменила прическу и покорила фолловеров новым образом

Автор: Lite

Певица Настя Каменских ради искусства решилась кардинально сменить прическу. Настя - звездный детектив шоу "Маска", "Украина", покорила фолловеров своим новым образом.

Каменских поделилась яркими снимками с шоу в своем Instagram.

На них певица предстала без привычных для зрителей длинных кудрей: короткое каре, берет, мини-юбка и кожаные ботфордты - Каменских просто не узнать!

Поклонники признались, что Каменких, по их мнению, чрезвычайно к лицу и короткое каре, и юбка, и весь стильный образ.

  • Обалдеть, Настю совсем не узнать
  • Бомбическая
  • Вау-вау, красавица
  • Ну прям Коко Шанель!

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux/)

Напомним, Настя Каменских показала, как стильно одеваться этой зимой.

Также читайте, российский бизнесмен раскритиковал Настю и Потапа: никакой интеллигентности. Звездная семья нарвалась на жесткую критику со стороны владельца одного из прокатов элитных автомобилей в Майами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Настя Каменскихпевецмаска
Читайте также
Пора менять ПМЖ: Слава Каминская в стильной тунике и легинсах заинтриговала поклонников заявлением
Доверьте мужчине: Наталья Могилевская в стильном платье показала, как проводит выходные
Прогноз погоды