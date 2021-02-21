Бомбическая: Настя Каменських кардинально змінила зачіску і підкорила фоловерів новим образом

Співачка Настя Каменських заради мистецтва зважилася кардинально змінити зачіску. Настя - зірковий детектив шоу "Маска", "Україна", підкорила фоловерів своїм новим образом.
Каменських поділилася яскравими знімками з шоу в своєму Instagram.
На них співачка постала без звичних для глядачів довгих волосся: коротке каре, бере, міні-спідниця і шкіряні ботфордти - Каменських просто не впізнати!
Шанувальники зізналися, що Каменких, на їхню думку, надзвичайно до лиця і коротке каре, і спідниця, і весь стильний образ.
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux/)