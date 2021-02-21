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Бомбическая: Настя Каменських кардинально змінила зачіску і підкорила фоловерів новим образом

Автор: Lite

Співачка Настя Каменських заради мистецтва зважилася кардинально змінити зачіску. Настя - зірковий детектив шоу "Маска", "Україна", підкорила фоловерів своїм новим образом.

Каменських поділилася яскравими знімками з шоу в своєму Instagram.

На них співачка постала без звичних для глядачів довгих волосся: коротке каре, бере, міні-спідниця і шкіряні ботфордти - Каменських просто не впізнати!

Шанувальники зізналися, що Каменких, на їхню думку, надзвичайно до лиця і коротке каре, і спідниця, і весь стильний образ.

  • Очманіти, Настю зовсім не впізнати
  • Бомбічна
  • Вау-вау, красуня
  • Ну прям Коко Шанель!

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux/)

Нагадаємо, Настя Каменських показала, як стильно одягатися цієї зими.

Також читайте: російський бізнесмен розкритикував Настю і Потапа: ніякої інтелігентності. Зоряна родина нарвалася на жорстку критику з боку власника одного з прокатів елітних автомобілів в Майамі.

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Новини України Настя Каменськихпевецмаска
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