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Кто будет новым Джеймсом Бондом: топ-7 главных претендентов на роль секретного агента

Автор: Ольга Турчаникова

Кто станет следующим Джеймсом Бондом - главный вопрос, который задают себе поклонники фильма о легендарном агенте 007 после того, как Дэниел Крейг впервые заговорил намерении покинуть проект. Сейчас, когда в прокат вышел пятый и последний фильм Крейга в роли секретного агента "Не время умирать", слухи разгорелись еще сильнее.

Предлагаем пройтись по списку наиболее вероятных претендентов на роль Джеймса Бонда.

Реге-Жан Пейдж

Британский актер, известный по сериалу "Бриджертоны" - первый, кому таблоиды отдали роль культового агента. 31-летний красавец умеет делать высокие рейтинги и влюблять в себя женщин по всему миру. Так что отлично впишется в "бондиану".

Реге-Жан Пейдж (фото: instagram.com/regejean)

34-летний англо-малайзийский актер, модель и телеведущий вполне мог бы стать первым азиатским Бондом. Когда его спросили о возможном участии в проекте, он скромно ответил: "Даже участвовать в этом разговоре - это большая честь, но это не в моих руках".

(фото: instagram.com/henrygolding)

Лашана Линч

Не время умирать"

Лашана Линч

(фото: Getty Images

Ранее мы писали про 3 секрета красоты Кейт Миддлтон, которые может повторить каждая.

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