Кто будет новым Джеймсом Бондом: топ-7 главных претендентов на роль секретного агента

Реге-Жан Пейдж

Британский актер, известный по сериалу "Бриджертоны" - первый, кому таблоиды отдали роль культового агента. 31-летний красавец умеет делать высокие рейтинги и влюблять в себя женщин по всему миру. Так что отлично впишется в "бондиану".

Реге-Жан Пейдж (фото: instagram.com/regejean)

34-летний англо-малайзийский актер, модель и телеведущий вполне мог бы стать первым азиатским Бондом. Когда его спросили о возможном участии в проекте, он скромно ответил: "Даже участвовать в этом разговоре - это большая честь, но это не в моих руках".

(фото: instagram.com/henrygolding)

Лашана Линч

Не время умирать"

Лашана Линч

(фото: Getty Images