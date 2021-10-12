Хто буде новим Джеймсом Бондом: топ-7 головних претендентів на роль секретного агента

Реге-Жан Пейдж

Британський актор, відомий за серіалом "Бріджертони" - перший, кому таблоїди віддали роль культового агента. 31-річний красень вміє робити високі рейтинги і закохувати в себе жінок по всьому світу. Так що відмінно впишеться в "бондіану".

Реге-Жан Пейдж (фото: instagram.com/regejean)

34-річний англо-малайзійський актор, модель і телеведучий цілком міг би стати першим азіатським Бондом. Коли його запитали про можливу участь у проекті, він скромно відповів: "Навіть брати участь у цій розмові - це велика честь, але це не в моїх руках".

(фото: instagram.com/henrygolding)

Лашана Лінч

Не час вмирати"

Лашана Лінч

(фото: instagram.com/idriselba)