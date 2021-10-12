Хто буде новим Джеймсом Бондом: топ-7 головних претендентів на роль секретного агента

Хто стане наступним Джеймсом Бондом - головне питання, яке задають собі шанувальники фільму про легендарного агента 007 після того, як Деніел Крейг вперше заговорив про намір покинути проект. Зараз, коли в прокат вийшов п'ятий і останній фільм Крейга в ролі секретного агента "Не час помирати", чутки розгорілися ще сильніше.
Пропонуємо пройтися за списком найбільш ймовірних претендентів на роль Джеймса Бонда.
Британський актор, відомий за серіалом "Бріджертони" - перший, кому таблоїди віддали роль культового агента. 31-річний красень вміє робити високі рейтинги і закохувати в себе жінок по всьому світу. Так що відмінно впишеться в "бондіану".
34-річний англо-малайзійський актор, модель і телеведучий цілком міг би стати першим азіатським Бондом. Коли його запитали про можливу участь у проекті, він скромно відповів: "Навіть брати участь у цій розмові - це велика честь, але це не в моїх руках".
(фото: instagram.com/henrygolding)
Не час вмирати"
Лашана Лінч
(фото: instagram.com/idriselba)
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